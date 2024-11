Euroliga: ¿Cómo será la temporada 2021-22?

Uno de los reclamos más insistentes de los jugadores que participan de la Euroliga es la suspensión del partido que define el tercer puesto de los Final Four, la etapa final del torneo. Lo que reclaman los jugadores es que se trata de un partido que se juega entre los equipos perdedores, inmediatamente después de las semifinales. Como tal, este encuentro no genera demasiado interés, ya que la mirada de los aficionados al baloncesto y las apuestas deportivas está puesta en la gran final. El principal problema es que los jugadores llegan desmotivados a ese encuentro; sin posibilidades de ganar la Euroliga, tienen un partido adicional que ni siquiera entrega medallas.

Frente a esta situación, la compañía que organiza el torneo, Euroleague Basketball, se está planteando la posibilidad de eliminar este partido. Si bien la empresa no es partidaria de que no se defina el tercer puesto, sus dirigentes han escuchado las quejas que los jugadores expresan desde hace años. En consecuencia, han comenzado a debatir cómo se debe modificar esta situación. En principio, piensan que un cambio en la manera en la que se disputa el encuentro podría ser la mejor solución. Sin embargo, la disconformidad de los jugadores es tal que puede que eliminen por completo este partido. Todavía no hay nada decidido, por lo que habrá que esperar un poco más para saber qué sucederá con el tercer puesto de la Euroliga.