Este sábado el mundo del boxeo pondrá sus ojos en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con el regreso de Manny Pacquiao, quien compite nueve luego de casi cuatro años y en frente tendrá a Mario Barrios, un peleador que promete arruinarle la fiesta a leyenda del box.

LÍBERO participó en una mesa redonda con los panelistas del programa ESPN Knock Out, Mariale Espinoza, Renato Bermúdez y Salvador 'Chava' Rodríguez, quienes analizaron lo que nos depara esta velada.

"Si me hubieras preguntada hace cuatro años, cuando Pacquiao no se retiraba, yo te diría que tiene más oportunidades de ganar, pero no lo vemos hace cuatro años en el ring y no sabemos cómo esta. Me iría por la lógica, Barrios se ha mantenido más activo, con Abel Ramos demostró que se cae, pero se levanta, puede pelear agresivo. Mientras que lo último se vio de Pacquio a nivel profesional fue un boxeador sin piernas donde Ugaz con el pasito atrás lo podía dejar fuera distancia. Aunque pensemos en esta aura de la leyenda de ver a Pacquiao de verla en una última noche de grandeza creo que Barrios va a llevarse la pelea", dijo Mariale Espinoza, quien también es boxeadora profesional.

Mariale Espinoza.

"Cuando me enteré de esta pelea, tenía sentimientos encontrados. Soy muy fanático de Pacquiao, es uno de mis ídolos dentro del boxeo. Yo elegía 100 a Pacquio por encima de Mayweather, me gusta su estilo aguerrido. Cuando me anunciaron que iba a regresar después de cuatro años, yo decía 'no quiero ver a Pacquiao'. No quiero ver a ese Pacaquiao que vaya a caer derrotado e inclusive cuando ves las apuestas en Las Vegas, estando de favorito Mario Barrios. Pero también hay que creerle, le están dando un título del mundo, decía Pacquiao que su cuerpo está recuperado y que mentalmente está recuperado. Sabemos que es un guerrero y los guerreros no pueden quedarse en casa", sostuvo Renato Bermúdez.

Renato Bermúdez.

"Es nuestro cometa del boxeo, como el 'Cometa Halley', tenemos el 'Cometa Pacquiao'. Es Pacquiao contra el tiempo y el tiempo está invicto. Eso sí, si vemos un Pacquiao al 60% de lo que nos llegó a mostrar, tiene oportunidad de consagrarse, pero también con esa experiencia adquirida y la motivación de enfrentar a una leyenda, me parece que tiene grandes posibilidades. Veo una pelea 60-40 para Mario Barrios", comentó Salvador 'Chava' Rodriguez.

'Chava' Rodríguez.

¿Qué debe hacer Pacquiao para vencer a Barrios?

"La juventud de Barrios y la inactividad podrían jugarle en contra a Pacquiao, que si gana no sería tanto una sorpresa, pero sí un mérito muy grande por el hecho de la edad y la inactividad. Eso sí, una derrota no haría mella en su carrera, porque ya lo ha ganado todo, incluso está en el salón de la fama. ¿Cómo contrarrestar la juventud? Ser agresivo al inicio, la pegada, porque puede decidir el combate con un solo golpe", agregó Mariale Espinoza.

"Un K.O. con contudencia, que lo pase por encima, es sería la forma en la Pacquiao podría llevarse la pelea. Pacquiao está acostumbrado a enfrentar a peleadores más altos y de mayor alcance, además es un pegador con ambas manos. Necesita acortar distancias con esa ráfaga de golpes que maneja y tiene una gran oportunidad de dar autoridad en los primeros cuatro y cinco asaltos para demostrar que todavía me queda para ganar este nivel", aseveró Renato Bermúdez.

"Pacquiao viene bien descansado y lo que muestra en esos 20 de segundos de sombra en el gimnasio, puede utilizar su velocidad, su pegada, su movimiento de piernas diábolico, mientras que para Barrios su triunfo más grande, sino que sería la oportunidad de cobrar un cheque mucho más importante para su próximo pelea", añadió 'Chava' Rodríguez.