Dota 2 | Conoce el nuevo equipo donde jugará Kuku esta temporada

Después de la eliminación de The International 2019, a manos de Team Liquid, TNC decidió realizar cambios importantes en su roster. Uno de los cambios que más sorprendió fue la salida de Carlo ‘Kuku’ Palad del equipo.

Hoy, 5 días después del anunció de esta salida, se ha hecho oficial el equipo con el que este mítico jugador participará en el DPC 2019-20.

El equipo es Geek Fam, equipo fundado en el 2016 que pertenece a la región del sudeste de Asia y que ha participado en diferentes torneos regionales consiguiendo puestos importantes.

Kuku se une a Marc Polo Luis "Raven" Fausto otro jugador, ex TNC, que en el último periodo del DPC pasado estuvo jugando en Team Lotac. Un equipo Tier 2 de SEA que no consiguió ser relevante en los torneos en los que participó.

Sumado a los ex TNC se ha sumado Eric "Ryoya" Dong que dejó Beastcoast después de no conseguir la clasificación a The International 2019.

De esta forma, el roster de Geek Fam queda conformado de la siguiente manera:

1. Marc ‘Raven’ Fausto

2. Eric ‘Ryoya’ Dong

3. Carlo ‘Kuku’ Palad

4. Kenny ‘Xepher’ Deo

5. Kim ‘DuBu’ Doo-young

Sin duda, con la incorporación de estos jugadores, que ya cuentan con amplia experiencia internacional, Geek Fam se posiciona para ser un equipo al que hay que tener muy en cuenta durante las próximas clasificatorias a las Majors y Minors del siguiente DPC.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en YouTube, Twitch y Facebook.

Además, no te olvides seguir la transmisión de la Aorus League el próximo miércoles 18.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)