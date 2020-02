Counter Strike | Estos son los 24 equipos confirmados para la ESL Pro League Season 11

La ESL Pro League Season 11 de Counter Strike ha confirmado a las 24 organizaciones que competirán por uno de los premios más jugosos de esta temporada. Y es que, a pesar de que aún no se confirma el premio mayor, ESL se caracteriza por dar premios bastante altos y ser una de las organizaciones que más apoya al shooter de Valve.

Los 24 equipos se dividen en tres categorías. La primera Partner Team. Aquí encontramos a los siguientes equipos:

- Astralis

- Complexity Gaming

- Faze Clan

- Fnatic

- ENCE

- Evil Geniuses

- G2 Esports

- Mousesports

- NAVI

- Ninjas in Pyjamas

- Team Liquid

- Team Vitality

- 100 Thieves

La segunda categoría está conformada por los equipos que llegaron a la Final de la Temporada 10.

Los equipos que encontramos acá son:

- TYLOO

- Sharks Esports

- North

- Heroic

- Renegades

Los terceros clasificados son los dos primeros puestos de la ESEA Premier Season 32. Uno por región.

- ForZe

- BOOM Esports

Finalmente, los últimos 4 equipos son invitados debido a su puesto en el Ranking de la ESL.

- FURIA

- GODSENT

- OG

- Virtus Pro

