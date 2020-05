RAID: Presentamos a Sannet, El Tío Meepo, Lágrima y YoloSergio

El torneo RAID junta algunas de las comunidades más conocidas de Dota 2 en la actualidad. Tenemos una gran cantidad de participantes para la primera edición, y muchas otras "armys" han mostrado bastante interés en este evento que junta a todas las comunidades del MOBA de Valve.

En esta primera tanda de entrevistas, pudimos conocer más de Sannet, El Tío Meepo, Lágrima y YoloSergio.

Sannet, nombre de su comunidad "Cuy Army".

El Tío Meepo, nombre de su comunidad "Tío Meepo Army"

Lágrima, nombre de su comunidad "Lagrimones Club"

YoloSergio, nombre de su comunidad "TeamYolo"

¿Desde cuándo es creador de contenido y cómo decidió serlo?

Sannet: hace dos años.

Tío Meepo: aproximadamente 1 año, pero bien parejo 8 meses.

Lágrima: finales del 2016.

YoloSergio: mis inicios fueron por el 2017 cuando estudiaba en la universidad y me quedaba tiempo libre. Donde quise arriesgar por hacer algo distinto, fue cuando entre a DirectEsports y allí conocí (hasta ahora mis amigos) Tio Inka, Swadow y Darklight, los cuales fueron los primeros en escucharme. Meses después empece solo en Facebook, hasta el día de hoy donde siempre fue un hobby hasta que terminando mis estudios pude tomarlo como un trabajo recién hace unos 6 meses que también me mude de Tacna a Lima.

¿Desde cuándo juegan Dota y por qué les gusta?

Sannet: juego dota hace 6 años.

Tío Meepo: desde dota 1, en el 2009.

Lágrima: Dota 2, desde 2011, cuando aún era beta. Pero, Dota 1 desde 2009.

YoloSergio: juego Dota desde el colegio mas o menos en el año 2010, pero donde agarré mucho más cariño al juego fue cuando empece a castearlo y vivir cada momento del dota, cada partida es única e inigualable.

¿Cómo ha aumentado su army gracias a este juego? (Hablen sobre sus comunidades)

Sannet: pues vamos creciendo de a poco.

Tío Meepo: pues aumentó de una manera muy considerable ya somos 2533 miembros.

Lágrima: pues prácticamente toda mi "Army" es del Dota, Dota y mi vida social se la debo a este juego.

YoloSergio: el crecimiento fue descomunal al principio en Facebook, poquísimos casteabamos Dota y en 1 año pude conseguir 50 mil seguidores de una manera extraña, puesto que lo hacia de forma ocasional, por lo mismo que estaba enfocado en mis estudios. Ahora mismo mi comunidad es mucho mayor casi llegando a los 100 mil.

A parte de Dota, ¿qué otros videojuegos les gusta y por qué?

Sannet: simuladores, juegos de PlayStation, un poco de todos los juegos.

Tío Meepo: GTA V, American Truck Simulator, me gustaría también otros juegos como Free Fire, Fornite.

Lágrima: GTA V, Apex Legends, Audition Latino, CSGO, Fortnite.

YoloSergio: he probado muchísimos juegos. En realidad todos me gustan como Fortnite, Free Fire, Call of Duty: Mobile, PUBG, Mobile Legends, Minecraft, StarCraft, etc. Todos siempre los he jugado y mientras sea con amigos muchísimo mejor.

Con el nivel que tienen, ¿creen que podrán ganar el torneo de Armys? ¿Contra quién quisieran enfrentarse y por qué?

Sannet: yo creo que probablemente sí, son muy buenos jugando.

Tío Meepo: no estoy tan seguro, pero vamos a darle con todo.

Lágrima: será una competencia dura y daremos todo de nosotros por ello. ¡Que gane el mejor!

YoloSergio: el torneo de las Armys me parece una iniciativa muy genial para poder congregarnos a todos en este tiempo de cuarentena. Pero si de hablar hablamos, yo quiero que mi Army se vaya a divertir, incluso yo mismo planeo querer divertirme en los juegos que vaya a tener. Si podemos ganar yo creo que si, pero sin dejar de lado que todo es para reirnos y pasarnos un buen rato.

