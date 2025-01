Dota 2: conoce a los jugadores que serían llamados al ejército de Ucrania

El conflicto no muestra señales de acabar, por lo que con cada día que pasa más y más varones de Ucrania están dejando sus hogares para luchar por la tierra que los vio nacer. Incluso hemos sabido de cierto jugador que en plena partida de Dota 2 soltó sus ítems y se fue tras escuchar el llamado del deber. Así que no es nada descabellado que en los siguientes días tengamos noticias de cierto campeón de The International 10 enlistándose al ejército.