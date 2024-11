Tekken 7: Reemplazan luchadores por personajes de Elden Ring

Bandai Namco, encargados de distribuir el juego, ya mencionaron que tienen planes de seguir expandiendo Elden Ring más allá de los videojuegos. Aunque no lo especificaron, muchos creen que podríamos estar viendo adaptaciones en otros formatos. Recordemos que Bandai Namco no ha sido ajeno a llevar videojuegos al anime como sucedió el año pasado con Scarlet Nexus.

Mientras estamos a la espera, nos queda de momento ver algunas creaciones hechas por fans en otros videojuegos. Si no fue suficiente con los mods dentro de Elden Ring donde se reemplazaba al protagonista y los jefes por otros personajes populares, ahora es turno de ver una combinación de lo más inusual entre Tekken y Elden Ring.

Foto: Twitter

Citando el mencionado vídeo, Harada dijo que Elden Ring es un juego financiado por Bandai Namco y que él es el gerente de producción a cargo del título. Asimismo, mencionó que el mod está " ridículamente bien hecho " pero pide a los fans que ya dejen de hacerlo. Su respuesta no dejo indiferente a sus seguidores, y uno aprovechó en preguntarle si él tenía problemas con los mods.

Harada explicó en otra publicación que si se trata de "disfrute personal" no tiene ningún problema. Sin embargo, las cosas cambian cuando muchas personas lo malinterpretan como oficial y le piden que apoyen "los problemas que causa". Parece ser que al director lo han molestado en más de una oportunidad respecto a potenciales colaboraciones dentro de Tekken con otros videojuegos. Eso me recuerda a cuando se intentó hacer una campaña para introducir a Kiryu Kazuma de Yakuza en el juego de peleas, pero finalmente no sucedió.