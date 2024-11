Elecciones Estados Unidos: ¿Quién es Donald Trump, el empresario y político que aspira a volver a ser presidente?

Sin embargo, Trump estuvo al borde del colapso. En 1990, acumulaba deudas por 4.000 millones de dólares, de las cuales 1.000 millones eran personales. Tuvo que negociar con 72 bancos para evitar la quiebra , y sus casinos Trump Taj Mahal y Trump Castle se acogieron al capítulo 11 de la ley de quiebras para reestructurar sus deudas. Se recuerda que su padre compró más de 3 millones de dólares en fichas que no se usaron para salvar el negocio, pero no tuvo éxito. Los casinos declararon en quiebra en 1991 y 1992.

Entre 1983 y 1990, amplió considerablemente sus negocios, construyendo propiedades en Nueva York como el Hotel Plaza y la Trump Tower, un símbolo de su imperio.

Años después, Trump también declaró la quiebra de otras dos empresas: Trump Hotel & Casino Resorts, en 2004, y Trump Entertainment Resorts, en 2009. A pesar de todo, Trump siempre ha intentado presentarse como un hombre de negocios exitoso. Su primer libro, “Trump: el arte de la negociación”, publicado en 1987, se convirtió en un bestseller de inmediato. Con el tiempo, su lista de publicaciones creció y también tuvo cameos en varias películas y series de televisión, como “Home Alone 2: Lost in New York” y “Sex and the City”.