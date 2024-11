Recordemos que, durante la noche electoral, desde una emotiva declaración realizada desde un podio en el centro de convenciones de Florida, Donald Trump afirmó ante una multitud expectante: "Muchos me han comentado que Dios me ha dado una segunda oportunidad por un propósito, y ese propósito es salvar a nuestra nación y devolver a Estados Unidos su grandeza".

Donald Trump es considerado por los cristianos como El Salvador.

Incluso, muchos seguidores de Trump lo consideran un "salvador", lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza de su devoción. Este fenómeno hizo reflexionar sobre la fe de quienes lo apoyan, a pesar de que su compromiso religioso no es ampliamente reconocido. Además, plantea un desafío más amplio para el cristianismo en un contexto donde la cantidad de feligreses disminuye notablemente en diversas naciones.

Graham sostiene firmemente que Dios eligió a Trump para liderar el país en un momento crucial. En una reciente declaración, compartió una experiencia personal impactante: "La bala que me atravesó la oreja no me alcanzó el cerebro por un milímetro y mi cabeza giró justo en el último segundo cuando dispararon el arma. Creo que Dios le giró la cabeza y le salvó la vida".