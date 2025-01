Donald Trump toma FUERTES MEDIDAS contra el consumo de alcohol de sus legisladores

Esta nueva directriz , que fue comunicada verbalmente al personal, representa un cambio con respecto a las administraciones anteriores, tanto la de Biden como la primera de Trump , donde no existía tal restricción. A pesar de que la ciudad de Washington es conocida por su cultura de bebidas alcohólicas y se espera que los empleados socialicen, se les ha instado a hacerlo de manera sobria . Una fuente comentó: "¿Un trago es motivo para un despido? Tendremos que ver qué sucede".

Un ex miembro del equipo de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca , quien trabajó durante la primera administración de Trump, señaló que solo se dieron recordatorios informales sobre el consumo responsable de alcohol "después de algunas ocasiones en las que la gente bebió demasiado".

El informe también destacó que no estaba claro cuántos empleados se verían afectados por esta nueva normativa. Trump, al igual que Joe Biden, es conocido por no beber alcohol, y ha sido fotografiado brindando con Coca-Cola Light en eventos importantes. Trump ha explicado que evita el alcohol debido a la influencia de su hermano mayor Freddy, quien murió a los 43 años en 1981 a causa de problemas relacionados con el alcohol.

El informe también destacó que no estaba claro cuántos empleados se verían afectados por esta nueva normativa.

"Tuve un hermano que era un gran tipo, pero tenía un problema con el alcohol", comentó Trump durante la campaña electoral de octubre de 2024. "Siempre me decía: 'No bebas bajo ninguna circunstancia', porque tenía un problema. Es un problema difícil de superar, y nunca he bebido un vaso por su culpa", agregó. Trump también mencionó: "Creo que tengo el tipo de personalidad con la que probablemente tendría un problema".