Cheque de USD 1400 del IRS en EEUU: ¿Hasta cuándo puedo cobrar este beneficio?

El cheque de USD 1400 del IRS es un beneficio que muchos estadounidenses han estado esperando como un alivio financiero. Así que si aún no lo has cobrado, es importante conocer los plazos establecidos para hacerlo. Este pago, parte de los estímulos económicos, tiene fechas límite para su reclamación. Aquí te contamos hasta cuándo puedes recibir este beneficio y qué debes hacer para no perderlo.