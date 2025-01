Los vuelos despegaron desde la base aérea militar Biggs, ubicada en El Paso, Texas, y transportan aproximadamente 80 personas en cada viaje, según el diario The Washington Examiner.

Por su lado, Thomas Cartwright, de Witness at the Border, calificó las imágenes de "teatro del absurdo", argumentando que los aviones de carga transportan menos personas que los vuelos chárter regulares utilizados por el DHS. Cartwright añadió que EE. UU. ya estaba realizando un promedio de diez vuelos de deportación semanales hacia Guatemala, sugiriendo que la nueva estrategia no representa un avance significativo en la política migratoria.