Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando el empresario comenzó a comunicarse directamente con Hayek, ignorando a su novio. "Me llamaba a mí, me invitaba a salir. Yo le recordaba que tenía novio, le dije que no saldría con él ni aunque estuviera soltera", comentó la actriz en The Daily Show con Trevor Noah. A pesar de sus negativas, Trump insistía en que su pareja "no era lo suficientemente bueno" para ella, sugiriendo que debía darle una oportunidad.