Elon Musk y su papel en el gobierno de Trump: ¿Cuál es el poder del CEO de Tesla en el gobierno de Estados Unidos?

No obstante, a expensas de esta postura que parece ser beneficiosa para el gobierno, según testimonios de altos funcionarios de la Casa Blanca, a raíz de los movimientos de Musk, muchas veces no han sabido lo que ocurre. Un funcionario de Trump, quien brindó sus punto de vista de forma anónima al medio de comunicación The New York Times, estableció que Musk actúa con un nivel de autonomía que nadie puede controlar.