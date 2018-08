“Se trata de jugar con la cabeza y el corazón”, la conmovedora charla del ‘Pep’ Guardiola al Manchester City [VIDEO]

Josep Guardiola conmovió al mundo entero, tras hacerse viral en las redes sociales, parte de una charla técnica que dio al plantel del Manchester City. El entrenador del club inglés destacó por la lección que les deja a sus pupilos previo a un encuentro decisivo.

Amazon Prime Video estrenó el viernes 17, el documental 'All for nothing', centrado en la temporada 2017-2018 del Manchester City, encabezada por ‘Pep’ Guardiola. Y, a pocas horas de su emisión el video se hizo viral por las emocionantes palabras del entrenador español, mientras comparaba a Real Madrid, Barcelona y su club.

“Ningún deportista está relajado. No importa, tienes que estar asustado para sacar lo mejor de ti, Contra Basilea no lo hicisteis, chicos. Y nuestros aficionados nos abuchearon, y sabes ¿por qué? Nos lo merecíamos. La única diferencia, chicos, entre Madrid, Barcelona y nosotros, es que, ellos son jodidamente creyentes”, expresó Guardiola con seguridad, mientras su plantel lo mira atentamente.

La parte más conmovedora fue la curiosa forma en la que pide confianza en su plantel. “No se trata de esto (indica la pizarra), se trata de la cabeza y el corazón. Está todo ahí. Si quieres escalar la montaña más alta, esta es la final de la Champions League en Kiev. Para ser nominados los mejores, el primer paso es aceptar: ‘Tengo miedo, pero voy a ocultarlo, voy a empujarte, voy a vencerte, voy a jugar, y voy a ganar el partido’. Somos buenos cuando tenemos en control, pero somos mejores cuando somos jodidos animales”, sentenció ‘Pep’.

EL DATO

Manchester City asumirá la segunda fecha de la Premier League, enfrentando a Huddersfield, este domingo desde 7:30 a.m. (hora peruana).