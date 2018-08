Kevin de Bruyne será baja en Manchester City por tres meses

Kevin de Bruyne es una de las principales armas que tiene Pep Guardiola en el Manchester City. La temporada pasada fue elegido entre los mejores jugadores de la Premier League y estuvo cerca también de conseguir el pase a la final de la Champions League. Sin embargo, la vida da golpes duros y ahora le toca al centrocampista belga vivir días terribles.

Se confirmó la gravedad de la lesión en su rodilla, pero no tendrá que ser intervenido quirúrgicamente para que se recupere. A través de un comunicado oficial del Manchester City, han dado a conocer que Kevin de Bruyne no podrá jugar durante los próximos tres meses. Será una baja sensible para los intereses del cuadro 'SkyBlue'.

Como se conoció el día de ayer, el futbolista nacido en Bélgica estuvo en Barcelona para estar bajo el cuidado de Ramón Cugat, médico de confianza de Pep Guardiola. El mismo entrenador español le dijo a su jugador estrella que acuda a los servicios del doctor en mención. Horas más tarde, este le confirmó al Manchester City la gravedad de la lesión y hoy se dio a conocer todo.

A pesar de que Kevin de Bruyne estará alejado de la competencia durante mucho tiempo (tres meses), los compañeros del jugador -y Pep Guardiola- estarán tranquilos ya que no será necesario que lo operen. En el club le mandaron un mensaje de ánimo al futbolista y espera que se recupere lo más pronto posible. Es pieza clave.