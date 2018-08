Pep Guardiola desmiente que se hayan comunicado con él desde Argentina

Pep Guardiola dejó en claro esta mañana que ni una sola persona de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) se ha comunicado ni con él ni su entorno. Esto desmiente al 100% las palabras que Claudio Tapia dijo hace unos días, cuando aseguró que traer a Guardiola iba a ser muy difícil por sus pretensiones económicas.

El estratega español aseguró que está muy molesto por las declaraciones del presidente de la AFA y que no llegará a Argentina porque "el entrenador de Argentina debe ser argentino y en Argentina tienen buenos entrenadores". Sin embargo, esas no fueron las únicas palabras que Guardiola soltó a los sudamericanos.

"Nadie se comunicó conmigo ni con mi entorno. Estoy dolido con Tapia por haber hablado de mi salario. El presidente de AFA no sabe nada de mi situación. No está bueno que me ponga en un lugar incómodo porque no sé qué podría pasar en un futuro", fueron las palabras que esbozó el actual entrenador del Manchester City luego de que le preguntaran sobre la posibilidad de ponerse el buzo de la selección de Argentina. La 'albiceleste' tiene, por ahora, a un técnico temporal y están buscando a uno para la Copa América del 2019.

De Pep Guardiola deberán olvidarse. Y esto porque el español tiene la meta clara para esta temporada y es ganar la Champions League con el Manchester City. La escuadra de Inglaterra se prepara para lo que será el inicio del curso y también quieren conseguir el bicampeonato de la Premier League, liga que inicia hoy, pero en la que los 'Citizens' debutan el domingo.

DATO

Pep Guardiola salió campeón dirigiendo al Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City.