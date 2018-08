Diego Armando Maradona: "Me jode que no me nombren para técnico de la selección"

Diego Armando Maradona se encuentra descansando desde la lejana Bielorrusia, debido a que 'una lesión en la boca' lo tiene impedido de poder ejercer sus funciones como director técnico, presidente y gerente deportivo en el Dynamo Brest.

Mediante su cuenta de Instagram contó al detalle cómo está ahora mismo: "Acá, en casa, recuperándome de dos operaciones que tuve con mi dentista, el Dr. Braverman, para poder empezar a ver jugadores para mi equipo, el Dinamo Brest."

Sin embargo, no se olvidó en darle un recado al 'Chiqui' Tapia y compañía en la AFA: "Con respecto a la selección argentina, quiero decir que me jode que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos. Mientras me operaban, escuchaba al Chavo Fucks, por ejemplo, y ni siquiera me nombró entre los posibles candidatos. Yo me acuerdo de sus comienzos, cuando yo todavía jugaba, y pareciera que ahora él ya no me conociera".

NO TE LO PIERDAS: Diego Armando Maradona besó al cantante Pepo en la previa del Racing-River [VIDEO]

Así es como señaló su malestar e incomodidad de no ser 'considerado' como una chance para 'salvar' y reflotar a la Selección argentina junto a Lionel Messi. Pero ahora sería muy difícil, debido a que Argentina presentó a Lionel Scaloni y Pablo Aimar como la dupla que dirigirá interinamente al conjunto albiceleste.

EL DATO:

Diego Armando Maradona tiene 3 años de contrato en Bielorrusia como directivo futbolístico.