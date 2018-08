Selección argentina: Pablo Aimar y Lionel Scaloni tomarán la dirección técnica de cara a los amistosos

Aún no hay un técnico oficial que asuma las riendas de la selección argentina, mientras la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) sigue analizando a los posibles candidatos han tomado una decisión de cara a los amistosos que ya se tenían pactados. Lionel Scaloni y Pablo Aimar serán los estrategas interinos de la ‘albiceleste’.

Actualmente los ex futbolistas vienen entrenando a la Sub 20 de su país y ahora la AFA los ha delegado a hacerse cargo de la selección absoluta de cara a los amistosos contra Guatemala y Colombia.

Esta decisión recae en que el ente del fútbol argentino desea tener previsibilidad de cara a los compromisos que se disputarán en setiembre. Mientras que ellos se encuentran en conversaciones con algunos entrenadores para encontrar al sustituto de Jorge Sampaoli.

