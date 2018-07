Presidente de la AFA no mencionó a Ricardo Gareca entre los candidatos para dirigir a la Selección Argentina

Luego de que Jorge Sampaoli fracase en el Mundial Rusia 2018 al mando de la Selección Argentina, empezaron a sonar varios nombres para llegar al cargo. Claudio Tapia rompió su silenció y habló para radio 'Mitre' de algo que todos querían escuchar: ¿quién será el nuevo entrenador de la 'albiceleste'? Dejó en claro que primero se va a volver a planificar toda la selección. Se mostró descontento al no ver al técnico de Sevilla o Chile y por eso tomaron la decisión -junto con Daniel Angelici- de que el 'Hombrecito' no siga más.

"El próximo DT se eligirá con el conjunto del Comité Ejecutivo", dijo Claudio Tapia, que se animó a hablar de algunos nombres que han ido sonando a lo largo de las semanas. José Pekerman, Alejandro Sabella, Diego Simeone y Marcelo Gallardo son los principales candidatos para ponerse el buzo de la selección de Argentina. No mencionó a Ricardo Gareca en ningún momento. "En agosto habrá un técnico", confesó.

Sobre el 'Cholo' Diego Simeone dijo algo que quedó claro y no está descartado del todo: "No hablé con él", enfatizó. Pero eso no fue todo, ya que cuando fue consultado por José Pekerman, ex DT de Colombia, dijo lo siguiente: "Fue quien hizo el mejor trabajo en las selecciones juveniles, sabemos que le puede aportar muchísimo al fútbol argentino desde donde le toque", dijo sobre el estratega argentino, pero aseguró que no habló con él ni nadie de su entorno.

Marcelo Gallardo fue tajante en sus declaraciones al decir que sería muy difícil irse de River Plate, pero es el más deseado por el 'Chiqui' Tapia: "Me gustaría Gallardo como técnico de la Selección. Es el perfil que buscamos, pero sé que quiere terminar su proyecto en River y está bien que lo piense de esa manera. Veo difícil que Gallardo sea técnico de la Selección por lo que ha manifestado". Finalmente, habló de la posibilidad de que Alejandro Sabella sea nuevamente técnico de Argentina, pero asegura que el estratega no le presentó ningún proyecto.

Esto deja tranquilos, no al 100%, a los aficionados peruanos. Ricardo Gareca no fue mencionado por el presidente de la AFA y todo hace indicar que no está dentro de los planes para ponerse el buzo de la selección de Argentina. Por el momento, el técnico que llevó a Perú al Mundial Rusia 2018 sigue pensando qué hará en su futuro. La única propuesta concreta que ha recibido -hasta ahora- llega desde la Federación Colombiana de Fútbol.