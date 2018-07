¡Escándalo! Federación Colombiana es acusada de revender entradas en las eliminatorias

Los escándalos de corrupción en el fútbol Latinoamericano siguen saliendo a flote, primero fue Perú, hace unos días Uruguay, y ahora a la lista se suma Colombia. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha sido señalada por desviar entradas de las Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018 para el beneficio de los revendedores.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia formuló pliego de cargos acusando a la FCF y dos empresas más por este caso. El ente del fútbol ‘cafetero’ es presidido por Ramón Jesurún y ya ha emitido una respuesta ante las acusaciones. Antes la superintendencia de ese país hizo lo mismo.

"La Superintendencia de Industria y Comercio, después de más de 10 meses de indagaciones, formuló pliego de cargos a la FCF, Ticketshop, Ticketya, sus altos directivos y varias otras personas", manifestó Pablo Felipe Robledo, superintendente.

En el comunicado emitido explican que las empresas implicadas planearon y diseñaron junto a la Federación una "estrategia" para desviar las entradas de los partidos en los que la selección colombiana ofició de local y revenderlas a precios superiores.

En la investigación donde se recolectó material de Barranquilla, Bogotá y Cartagena, la Superintendecia llegó a descubrir que más de 42.000 entradas fueron desviadas.

"En total se desviaron 42.221 boletas de un valor nominal de 8.700 millones de pesos (unos USD 3 millones). En un escenario conservador de reventa en el primer eslabón, esas boletas hubiesen podido generar ingresos de 21.800 millones de pesos (USD 7,5 millones) con utilidad de más de 13.000 millones (USD 4,5 millones)", explicó Robledo en otro momento del comunicado.

Entre los implicados se encuentran Luis Bedoya, ex presidente de la FCF, y actualmente detenido en Estados Unidos por el caso 'FIFA Gate', Ramón Jesurún, actual presidente de la FCF; y los representantes de las ticketeras César Ronaldo Carreño (Ticketchop) y Elías José Yamhure (Ticketya).

Esto acarrearía una multa sobre los implicados, que ascendería a mas de 78.124 millones de pesos (USD 27,2 millones) por cada infracción. La Federación colombiana ya se ha pronunciado ayer 30 de julio mediante un comunicado emitido en su cuenta de Twitter.

"Respetamos y acatamos siempre las decisiones que sean tomadas por las autoridades. Tenemos la tranquilidad de que, desde el principio de este proceso, hemos colaborado con la SIC para que se resuelva esta investigación lo antes posible en beneficio de todos los interesados y, en especial, en beneficio del fútbol colombiano", se lee en el escrito.

"Hasta el momento, la única información que tiene la Federación Colombiana de Fútbol al respecto es lo que ha circulado en los medios de comunicación, pues no hemos sido notificados aún. Hasta no conocer el documento completo, y por respeto al proceso, no podemos ampliar nuestra posición", finaliza el documento.