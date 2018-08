'Chiqui' Tapia: "Fuimos por Guardiola pero era muy dificil"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio 'Chiqui' Tapia, se refirió a los eventos que han remecido a la selección 'albiceleste' en los últimos meses, donde el combinado 'gaucho' fue objeto de críticas por su juego, tanto en la eliminatoria como el Mundial Rusia 2018.

El mandamás de la AFA reveló que tuvieron en la mira al actual técnico del Manchester City, Pep Guardiola, para vestir el buzo de la selección argentina, sin embargo los esfuerzos fueron en vano. "Averiguamos para contratar a Guardiola pero es muy difícil", declaró tapia para TyC Sports.

También, señaló que no lamenta la incorporación Jorge Sampaoli aunque no se hayan conseguido los resultados. "No me arrepiento de haber contratado a Sampaoli; cuando lo fuimos a buscar no lo discutía nadie y hoy con el diario del lunes es muy fácil caerle a él con la responsabilidad", comentó.

Ademas, halagó a uno de los seleccionados argentinos que disputó la Copa del Mundo, Javier Mascherano, considerando que dentro de unos años podría volverse un gran entrenador. "Podría ser un buen técnico para el futuro".

Finalmente, manifestó que los dirigentes de la Asociación buscan una idea a largo plazo que se mantenga y cuente con el respaldo adecuado de un referente en el comando técnico. "Queremos un proyecto a diez años".

La selección argentina sera dirigida de manera momentanea por Lionel Scaloni y Pablo Aimar.