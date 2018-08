Presidente del Manchester City reveló el motivo del porqué no ficharon a Alexis Sánchez

El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, anunció que el cuadro dirigido por Josep Guardiola estuvo muy interesado en contar - en enero del presente año - con el delantero de la selección de Chile, Alexis Sánchez, sin embargo, un gran motivo impulsó a desistir el hecho.

Según Mubarak, la alta tasación del exjugador del Arsenal - 40 millones de euros - no era equivalente a la de su edad y al nivel mostrado con los Gunners, es por ello que decidieron que su archirrival, Manchester United, tenga la vía libre para finiquitar el traspaso.

Además, el directivo expresó que - por ese entonces - estaban mucho más interesados en contratar al defensor holandés, Virgil Van Dijk: Southampton pedía 75 millones de euros por su carta.

"Lo identificamos (a Alexis Sánchez) como un jugador que hubiera sido una buena opción para el club. Pep estaba muy interesado en que se uniera pero no se pudo concretar. La realidad es que la economía (las ganancias financieras que le hubiese otorgado el sureño) ya no funcionaba para nosotros. No hay arrepentimientos", detalló.

La precaria situación financiera que atrevesó el Manchester City en el 2008, obligó a ser vendido por 250 millones de euros, siendo su máximo accionista Mansour bin Zayed Al-Nahyan.