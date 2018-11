Arsenal vs Liverpool EN VIVO: hora, día y canal del partido de la Premier League

¡Partidazo en Inglaterra! Desde las 12:30 horas (peruana), Arsenal vs Liverpool se enfrentan en el Emirates Stadium EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía DirecTV Sports por la fecha 11 de la Premier League. Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias al instante.

📝 "We want to write a new history" - #ARSLIV@UnaiEmery_ keen to begin a new chapter as we seek to improve our record against the top-six teams 👇 — Arsenal FC (@Arsenal) 2 de noviembre de 2018

¿Cómo llega Arsenal? El equipo de Unai Emery tiene el gran reto de demostrar que su buen momento no es de casualidad, sino producto de un buen trabajo de esta temporada, que producto de ello se ubican en el cuarto lugar con 22 puntos, a 4 del líder Manchester City y Liverpool.

Por su parte, Liverpool de Jurge Klopp viene de dos triunfos y un empate en la presente Premier League. El equipo de Anfield marcha segundo en la tabla de posiciones con la misma cantidad de puntos que Manchester City pero con varios goles menos.

Firmino heads home 🤙 Mane's thunderbolt ⚡️ Salah's speed 🌪 Ice cool Sturridge ❄



⏪ Scenes against @Arsenal last season... pic.twitter.com/vsTYwyFC3m — Liverpool FC (@LFC) 2 de noviembre de 2018

"Todo el mundo sabe lo bueno que es Unai Emery. No todos los aficionados del Arsenal estaban como locos en un primer momento cuando se le contrató, pero así es Inglaterra, la gente quiere a los que salen en las portadas", señaló Jurgen Klopp sobre el técnico rival.

¡Duelo de goleadores! Además, el Arsenal vs Liverpool también marcará un enfrentamiento en el ataque. Pierre Emerick Aybameyang el el hombre gol de los ‘Gunners’ al sumar 7 dianas, mientras que por el otro lado, el senegalés Sadio Mané aparece como su principal ofensiva con 6 pepas.

Arsenal vs Liverpool EN VIVO | POSIBLES ALINEACIONES

Arsenal: Leno, Bellerín, Mustafi, Holding, Lichtsteiner, Torreira, Xhaka, Iwobi, Ozil, Aubameyang, Lacazette.

Liverpool: Alisson, Gomez, Lovren, van Dijk, Robertson, Milner, Wijnaldum, Fabinho, Salah, Firmino, Mané.

Arsenal vs Liverpool EN VIVO | HORARIOS DEL MUNDO

11:30 horas - México (Sky HD)

12:30 horas - Perú, Colombia, Ecuador (DirecTV)

12:30 horas - Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2) (Telemundo Deportes, NBC Sports Live)

13:30 horas - Bolivia, Venezuela (DirecTV)

14:30 horas - Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay (DirecTV)

14:30 horas - Brasil (ESPN Brasil)

18:30 horas - España (#Vamos), Francia (RMC Sport 1), Italia (SKY Go Italia), Alemania (DAZN), Reino Unido (BT Sport Live)

