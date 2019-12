Liverpool aplastó 4-0 a Leicester y se aleja en la punta de la Premier League [VIDEO]

La situación de Liverpool es impecable, a gran nivel colectivo y con un impecable juego individual. En la fecha especial, por el Boxing Day 2019, los 'reds' visitaron a Leicester City, su escolta en la tabla de posiciones, en el King Power Stadium. Sin duda, iba a ser muy difícil.

A pesar de un primer tiempo parejo, el duelo por Premier League se rompió en la segunda parte. En el primer tiempo, Roberto Firmino abrió el marcador de cabeza, a los 32 minutos de juego. La ventaja mínima llevó a Liverpool a respirar un poco más tranquilo en el descanso.

Para la segunda parte, el Leicester apretaba, con buenas llegadas por bandas, aunque no encontraron espacios en la defensa rival. El empate parecía ser una posibilidad en el tiempo restante, pero fue ahí que apareció el vendaval ofensivo de Jürgen Klopp, en 7 minutos.

A los 71, James Milner colocó el 2-0 de penal, solo instantes después de haber ingresado, tras mano de Söyüncü. Y a los 74' llegó un nuevo grito de gol para Liverpool, con Roberto Firmino de nuevo haciéndose presente, finalizando con un remate colocado la acción colectiva.

El brasileño recibió casi al borde del área chica el centro raso de Alexander Arnold, inflando las redes con comodidad. El lateral derecho fue una de las figuras destacadas en el juego y tuvo la oportunidad de coronar con un gol, el que terminó por consumar el valorado triunfo.

De contra, Alexander Arnold recibió de Sadio Mané entrando al área y venció a Schmeichel. Así, Liverpool quedó puntero con 52 unidades y un partido menos, mientras que Leicester queda con 39 puntos, además de tener dos derrotas al hilo (antes 3-1 con Manchester City).

FINAL: Liverpool 4-0 Leicester

90+2' Tielemans (Leicester) pelea un balón en ofensiva, pero sin resultados.

90+1' Posesión de Liverpool en su propio campo.

90' El árbitro añade 3 minutos al partido.

89' Tielemans (Leicester) intenta ser eje de ataque, pero no encuentra pase claro.

88' Las acciones van llegando a su desenlace, con Liverpool bien ordenado.

87' Bien el Liverpool, cerrado y con posesión del balón para los contragolpes.

86' Pelea dura en la mitad del campo. Leicester se impone ahora.

85' Leicester ocupa campo rival, pero sin espacios para la profundidad.

84' Pase filtrado de Söyüncü (Leicester) para Vardy, pero el remate pega en la parte lateral del arco.

83' El encuentro sigue en marcha. Firmino intenta una pared con Mané, pero la defensa de Leicester despeja.

82' CAMBIO EN LIVERPOOL: Ingresa Lallana por Henderson.

81' Ingresa la atención médica para atender el mediocampista de Liverpool.

80' Lesionado Henderson (Liverpool). Las acciones se detienen.

79' Las acciones vuelven a estar en marcha. Leicester dominando el balón.

77'🕐¡GOOOOOOOOOOOOOL DE LIVERPOOL! Alexander Arnold estira la ventaja.

76' Leicester luce sin capacidad de reacción, goleados.

75' CAMBIO EN LEICESTER: Ingresa Choudhury por Madisson.

74'🕐¡GOOOOOOOOOOOOOL DE LIVERPOOL! Roberto Firmino anota con remate dentro del área.

73' Rotación de Liverpool en campo rival, con gran calidad.

72' TARJETA AMARILLA: James Maddison (Leicester) amonestado.

71'🕐¡GOOOOOOOOOOOOOL DE LIVERPOOL! Milner anota de penal. Vencen 2-0 a Leicester en el #BoxingDay de Premier League.

70' ¡PENAL PARA LIVERPOOL! Mano de Söyüncü (Leicester) tras un tiro de esquina.

69' CAMBIOS EN LIVERPOOL: Ingresan Origi y Milner por Salah y Keita.

68' Gran pared entre Madisson y Chilwell, este último es quien centra para Vardy. El delantero se eleva, pero se adelantan en su cabezazo.

67' Pereira pelea por la derecha, en ataque. Gana un lateral, que luego no progresa en ofensiva.

66' Otra vez un pase a la banda en busca de la velocidad de Vardy, pero Van Dijk le gana la posición.

65' Pase entre líneas para Vardy, pero sancionan posición adelantada.

64' Gran proyección de Pereira, por la derecha. Centro que es despejado y le queda de nuevo. Avanza, supera a Robertson, pero no logró superar la marca de Van Dijk.

63' Remate directo de Madisson (Leicester), pero se va desviado.

62' TARJETA AMARILLA: Gómez (Liverpool) amonestado.

61' Tiro libre peligroso para Leicester. Falta contra Vardy.

58' CAMBIO EN LEICESTER: Ingresa Albrighton por Barnes.

DESCANSO: Liverpool 1-0 Leicester

32’🕐 ¡GOOOOOOOOOOOOL DE LIVERPOOL! Roberto Firmino abre el marcador.

17' Centro de Praet (Leicester) desde la derecha, pero no encuentra receptor.

16' Largo pase en busca de Mané (Liverpool), pero no alcanza a controlar.

15' ¡UFFF! Ndidi (Leicester) se equivoca en el control al borde de su área y Henderson roba. Remata de inmediato, pero Ndidi se recupera y logra desviar al córner.

14' Leicester aplica balones largos ante la insistencia de Liverpool con su gente ofensiva.

13' Alta presión de Liverpool, cuando los fox intentan salir a balón dominado. Logran llegar a campo rival, pero no entran al área.

12' Leicester le pone paños fríos al encuentro.

11' Ataque ahora de Leicester. Barnes controla por la derecha y centra en busca de Vardy, pero estaba adelantado.

10' ¡UFFF! Salah (Liverpool) quedó libre por la izquierda, ya sin el portero, pero su remate a puerta termina en la parte lateral del arco.

09' Gran corte de Robertson, cuando Barnes y Vardy llegaban para definir. En la jugada siguiente, el lateral volvió a salvar.

08' Sentido Madisson (Leicester), ante una acción dividida con Alexander Arnold.

07' Ataque de Liverpool, que inició por derecha hasta la izquierda. Robertson no logró el centro.

06' Liverpool es dominador, controlando las acciones de la mitad del campo en adelante.

05' Pase largo, a espaldas de la defensa de Liecester, para Salah. Pereira lo contiene bien con su físico.

04' Falta contra Madisson, de Henderson, en tres cuartos de cancha.

03' Combinación de pases de Liverpool, en campo rival.

02' Remate de Alexander Arnold (Liverpool), pero el portero Schmeichel contiene.

01' El partido está en marcha, Liverpool movió el balón.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

XI Liverpool: Alisson; Alexander Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Keita; Mané, Salah y Firmino.

XI Leicester City: Schmeichel; Ricardo, Evans, Söyüncü, Chilwell; Ndidi, Praet, Tielemans; Madisson, Barnes y Vardy.

In the blue corner 🔵#LeiLiv team news - sponsored by @eToro! — Leicester City (@LCFC) December 26, 2019

LA PREVIA

Como se ha hecho una costumbre a lo largo de los años, la Premier League no se detiene ni por las fiestas navideñas, por lo que esta tarde (3:00 p.m.) nos regalará el duelo más interesante de la jornada entre el Leicester City y el puntero Liverpool.

Para los dirigidos por Jürgen Klopp esta es una oportunidad de oro porque, de ganar, podrían ampliar aún más su diferencia en el primer puesto con relación a su más cercana escolta, la cual, casualmente, es el Leicester. Hoy la ventaja es de 10 puntos, teniendo el cuadro de Merseyside un partido pendiente.

Es así que el King Power Stadium albergará un duelo de poder a poder, en el que ninguno se guardará nada, siendo los mayores protagonistas Mané, Firmino y Salah por parte de los “Reds” y Maddison, Tielemans y Vardy en el cuadro local.

Este será el primer cotejo del Liverpool después de haber ganado el Mundial de Clubes 2019 el último sábado, cuando venció 1-0 al Flamengo en Doha.

Hay que resaltar que el Liverpool no ha perdido ningún compromiso en la Premier League 2019-2020: 16 triunfos y un empate.



Liverpool vs. Leicester City EN VIVO alineaciones posibles

Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Adam Lallana, Mohamed Salah, Sadio Mané; Roberto Firmino

Entrenador: Jürgen Klopp

Leicester City: Kasper Schmeichel; Ricardo Pereira, Jonny Evans, Caglar Soyuncu, Ben Chilwell; Wilfred Ndidi, Youri Tielemans, James Maddison, Ayoze Pérez, Harvey Barnes; Jamie Vardy

Entrenador: Brendan Rodgers

Hora: 15:00

Estadio: King Power Stadium (Leicester, Leicestershire)

Liverpool vs. Leicester City EN VIVO canales de transmisión

Liverpool vs. Leicester City EN VIVO horarios

