Juventus igualó 0-0 con Milan y accede a la final de la Copa Italia [VIDEO RESUMEN]

La Copa Italia marcó el regreso del fútbol en dicho país luego de la suspensión a causa de la pandemia del coronavirus. Juventus y Milan, dos equipos históricos pero de presentes distintos, fueron los encargado de abrir el telón. El empate 0-0 reflejó lo que mostraron en el campo.

El partido por las semifinales del certamen local tenía a la Juventus con ventaja por el 1-1 que lograron en la ida, así que no había mucha necesidad de buscar la victoria. Y se vio en su juego, con los primeros minutos de gran intensidad, pero el ritmo fue bajando poco a poco.

Cristiano Ronaldo captó la atención y terminó siendo el más destacado del juego, aunque no de forma positiva. El eficiente goleador de la Juventus erró un penal a los 16', lo que pudo cambiar la historia del encuentro. Milan celebró el mantener su portería invicta, pero sufrieron de otro problema.

En la siguiente jugada del penal, Ante Rebic salió en el contragolpe y planchó a Danilo en el pecho, siendo expulsado de inmediato. El juego no tuvo tantos sobresaltos, al margen de los intentos con remates lejanos de Paulo Dybala y desbordes por banda de Douglas Costa.

Las acciones llegaron a su final, el marcador no se movió y el gol de visitante hace que la Juventus se meta a la gran final de la Copa Italia. Este sábado 13 de junio conocerán a su rival en busca de un nuevo título, cuando Napoli busque consolidar el 1-0 sobre el Inter.

Sigue todas las incidencias previo al partido entre Juventus vs. AC Milan por la semifinal de la Copa Italia.

90+5' ¡UFFF! Donnarumma contiene el remate de Alex Sandro, pero ya no hay tiempo.

90+4' Juventus rota el balón de un lado a otro, pero no llegan con peligro.

90+3' Queda sentido Cristiano Ronaldo, por un golpe en la cabeza.

90+2' Cuadrado recibe el balón al borde del área, enganchó y remató, pero desviado.

90+1' El árbitro añade 4 minutos.

90' Falta ofensiva de Saelemaekers (Milan) cuando intentaba conectar de cabeza.

89' El Milan no logra llegar al área con claridad.

89' Asistencia de Cristiano Ronaldo para Khedira, pero este no alcanzó.

88' CAMBIOS EN MILAN: Laxalt y Saelemaekers por Calabria y Conti.

87' Centro desde la izquierda en busca de Leao, pero es muy largo.

86' CAMBIO EN JUVENTUS: Ingresa Juan Cuadrado por Danilo.

85' Cristiano Ronaldo recibe dentro del área e intenta hacer su clásico enganche, pero pierde el balón.

84' Tiro libre en salida para el Milan por falta contra Betancur.

83' Milan arriesga con la salida por bajo, pero el balón vuelve a Donnarumma y la revienta.

82' CAMBIOS EN MILAN: Ingresan Krunic y Colombo por Kessié y Paquetá.

81' ¡UFFF! Remate de Dybala desde el borde del área y salva Donnarumma.

80' Tiro libre para el Milan, por una falta de Cristiano Ronaldo contra Kessié.

79' ¡UFFF! Centro que conecta Kjaer, pero se va desviado por poco.

78' Centro peligroso del Milan en el tiro libre. Llegó Alex Sandro a desviar y hay córner.

77' Kessié está sentido y el cuerpo médico del Milan ingresa a atenderlo.

76' Falta contra Paquetá, en la banda derecha. Tiro libre.

75' Bernardeschi busca meterse al área del Milan, pero lo frenó Kjaer.

74' TARJETA AMARILLA: Khedira es amonestado en la Juventus.

73' El ingreso de Khedira y Rabiot todavía no marca diferencias en la mitad del campo de la Juventus.

71' ¡UFFF! Centro de Dybala para De Ligt, pero la conexión no encuentra el gol.

70' Remate de Betancur, pero desviado y hay córner.

69' Milan no logra ejecutar con claridad tácticas ofensivas.

68' Juventus cede el balón a su rival, pero no le deja espacios.

67' Milan se hace con el balón, pero no tiene profundidad.

66' El partido perdió intensidad en estos minutos.

64' Dybala ejecuta el centro, pero hay falta ofensiva de Bonucci.

63' Centro de Alex Sandro, pero es bloqueado por Conti. Nuevo córner.

62' CAMBIOS EN JUVENTUS: Ingresan Khedira, Bernardeschi y Rabiot por Matuidi, Douglas Costa y Pjanic.

61' Calabria gana la posición y logra salida para el Milan.

60' Douglas Costa busca desbordar por la izquierda, pero solo consigue un córner.

59' Kessié se proyecta por la banda derecha del Milan, pero cayó en posición adelantada.

58' ¡UFFF! Centro al segundo poste y Bonucci no logró empujar el balón. Finalmente, marcan falta previa.

57' Cristiano Ronaldo se posiciona en la media luna y remata. Desvío en la defensa y córner.

56' Salida desde puerta para el Milan. Donnarumma se toma su tiempo.

55' Tiro de esquina para la Juventus, pero la defensa del Milan despeja. Kjaer se impuso.

54' Contragolpe para la Juventus y ceden para Cristiano Ronaldo por la izquierda. No llegó al balón por velocidad.

53' Dybala se mete el área por la derecha, pero centra sin dirección.

52' Juventus combina pases en campo rival, buscando espacio por las bandas.

51' CAMBIO EN MILAN: Ingresa Leao por Bonaventura.

49' ¡UFFF! Remate de larga distancia de Dybala, pero el balón se va elevado.

48' ¡UFFF! Bonaventura (Milan) conecta de cabeza, pero desviado por poco. Gran contragolpe.

47' Se proyectó Bonucci y dejó el balón abierto a la izquierda, donde Mautidi no logró alcanzar.

46' El segundo tiempo está en marcha.

DESCANSO: Juventus 0-0 Milan

45+1' Centro al área del Milan y Bonucci conecta, pero desviado.

45' El árbitro añade 3 minutos a la primera parte.

44' Juventus combina pases en campo rival, pero cometen una falta ofensiva.

43' TARJETA AMARILLA: Pjanic es amonestado en la Juventus.

42' Centro peligroso de Costa, que se desvía y eleva. Cristiano Ronaldo falla a la hora de intentar conectar.

41' Centro al área de la Juventus y Kjaer busca cabecear, pero reclama una falta.

39' De Ligt cometió una falta en tres cuartos de cancha y quedó sentido. Tiro libre para el Milan.

38' Centro de Calabria desde la izquierda, pero no encuentra receptor.

37' Milan trata de hacerse con el dominio del balón, pero lo pierde con facilidad.

36' Bonaventura opta por una acción individual para asustar a la defensa de la Juventus, pero no logró superar a la marca doble.

35' No hay conexión aérea favorable para el Milan. Sale la Juventus.

34' Milan gana un tiro libre en campo rival.

33' Costa llega a la línea de fondo por la izquierda, pero su centro acaba en las manos del portero.

32' Dybala intenta ser el creador de juego, pero no cuenta con espacios.

30' ¡UFFF! Gran atajada de Donnarumma (Milan) ante el sorpresivo remate de Matuidi.

29' Douglas Costa sigue siendo el más peligroso de la Juventus, pero no decide bien en los últimos metros.

28' La Juventus se mantiene en campo rival.

27' Centro para buscar a Cristiano Ronaldo, pero no logra conectar con comodidad.

26' Remate de larga distancia de Douglas Costa, pero se va elevado.

24' Remate de volea de Conti (Milan), desde la derecha. Totalmente desviado.

23' Contragolpe que Cristiano Ronaldo lidera, amaga y remata. El balón no tiene buena dirección.

22' Milan logra adelantarse, pero quedan mal parados.

21' Dybala encara por el medio, quiere buscar a Cristiano, pero perdió el equilibrio.

19' Douglas Costa intenta meterse al área del Milan por la izquierda, pero lo frenaron.

18' Sigue el partido en marcha. Tiro libre para Juventus desde la izquierda.

17' TARJETA ROJA: Rebic (Milan) expulsado por una brutal patada cuando lideraba un contragolpe.

16' ¡FALLÓ! Cristiano Ronaldo envió su remate al poste izquierdo.

15' ¡PENAL PARA LA JUVENTUS!

14' El árbitro revisará la jugada en el VAR por una posible mano previa de la defensa del Milan.

13' Tiro libre en salida para el Milan por una mano de Cristiano Ronaldo.

12' Centro desde la izquierda de Douglas Costa, pero es despejado con facilidad.

11' Falta de Calabria del Milan, al retener el balón cuando Danilo lo superaba por la banda derecha.

10' Recupera el balón el Milan y buscan un largo pase para Rebic, pero no llegó a destino.

9' La Juventus permanece en campo rival, aunque le cuesta llegar con claridad a la portería rival.

8' Milan no puede hacerse con el balón por mucho tiempo.

6' Centro de Pjanic, pero la defensa del Milan acaba con el peligro.

5' ¡UFFF! Remate directo de Dybala y el balón pasa cerca del poste. Córner.

5' Tiro libre peligroso para la Juventus por falta contra Dybala.

4' Centro de Cristiano Ronaldo desde la derecha, que se va cerrando. Sale Donnarumma y saca con los puños.

3' Salida por bajo para la Juventus, tocando en corto, con paciencia.

2' ¡UFFF! Gran jugada de Alex Sandro para la Juventus, que se metió al área y centró raso, atrás, para Douglas Costa. El remata pasa cerca del poste.

1' El partido inicia a partir de las 2:00 p. m. horario de Lima, Perú.

- ¡Atención! Formación confirmada del AC Milan: Donnaruma, Calabria, Romagnoli, Simon Kjaer, Conti, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Calhanoglu, Lucas Paquetá y Ante Rebic.

- ¡Atención! Formación confirmada de la Juventus: Buffon, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Danilo, Bentancur, Matuidi, Pjanic, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa y Paulo Dybala.

- El AC Milan publica está imagen para emocionar a sus fans en el mundo.

“Everything will be alright” 🌈

Our special shirts dedicated to the frontline medical workers in Italy ❤

Andrà tutto bene 🌈

Le nostre maglie dedicate agli operatori sanitari italiani in prima linea ❤#SempreMilan #JuveMilan pic.twitter.com/ikzxtdCTQd