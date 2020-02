Mirar Juventus vs Milan EN DIRECTO ST 0-1 vía DirecTV Sports GRATIS Copa Italia

Mira DirecTV EN VIVO Juventus vs Milan ESPN 2 México y DAZN ONLINE | este jueves 13 de febrero desde las 2:45 p.m. (hora peruana) por las semifinales ida de la Coppa Italia ONLINE desde el San Siro. También será transmitido por ESPN, Directv Play y Rai Play. Además, sigue todas las incidencias, con videos al instante, con Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

Sigue todas las incidencias del partido entre Juventus vs. Milan.

72' Entró Rabiot y salió Matuidi en la Juventus. En el Milan, Laxalt también hizo su ingreso y se retiró Rebic.

71' Falta de Hernández y se gana la segunda amarilla. Se queda con uno menos el Milan.

69' Entró Higuaín y salió De Sciglio en la visita. Hubo amarilla para Castillejo en el Milan

66' Salió Ramsey y entró Bentancur en la Juventus.

65' Hay posición adelantada. Milan no se mete atrás y quiere más.

64' Va con todo por la paridad la Juventus.

60' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN! Centro por la banda derecha y Rebic logró darle al balón con su piern derecha para batir a Buffon y poner el 1-0 en San Siro.

59' Zlatan Ibrahimovic casi marca el primero. Su disparo se fue al tiro de esquina.

58' ¡UFFFFFFFFFFFF! Buena llegada de la Juventus que acaba en un gran disparo de Dybala que controla el arquero del Milan.

57' Amarilla para Kessie tras falta contra Dybala.

56' Se paralizó el juego por un jugador sentido, pero ya todo se ha reanudado.

54' Falta de Cuadrado contra Hernández. Tiro libre en salida para el Milan.

51' Controla sin problemas la defensa de la Juventus.

50' Falta y tiro libre peligroso para el Milan. Lo hará Çalhanoğlu.

49' Pase largo que Ronaldo no puede controlar. Sin problemas para Buffon.

47' Ronaldo intentó en la personal. Saque de banda para la visita.

47' Se equivoca en el pase el Milan y Cuadrado roba el balón.

46' ¡UFFFFFFFFFFFFFFFFFFF! Rebic casi marca el primero, pero Buffon apagó el incendio.

45' ¡Comenzó el complemento del partido entre Juventus vs AC Milan!

45' + 1 Final de la primera parte

45' Vamos a jugar un minuto más.

43' Está sentido Cuadrado en el campo de juego. Kessié le dio un golpe en el rostro que no vio el árbitro del partido.

41' Falta para Hernández en el Milan. Tiro libre en salida para la Juventus.

41' Remate que choca en la barrera y sigue el ataque del local.

39' Falta contra Ibrahimovic. Podría ser el primero del partido.

39' Remate desviado de Theo Hernández en el local.

36' Tiro de esquina para la Juventus. Despeja sin problemas la defensa del Milan.

35' ¡UFFFFFFFFFFFFFFFFF! Gran remate de Cuadrado que ataja bien el meta del Milan. Era el primero.

34' El partido se disputa más en el mediocampo. Por ahora, pocas ocasiones de gol.

32' Juventus mejora en el partido y comienza a ganar la posición del balón.

29' Ahora hay amarilla para Ramsey. Tiro libre en salida para el Milan.

28' Amarilla para Ibrahimovic tras falta contra De Ligt.

27' Falla en la zaga de la Juventus y Rebic sacó un potente disparo que contuvo Buffon.

27' Nuevamente hay falta. Se ejecuta el tiro libre y Donnarumma se queda con el balón.

26' Finalmente el balón se va al tiro de esquina. Podría llegar el primero para la Juventus.

25' Falta contra Dybala. Tiro libre a favor del la Juventus.

23' Despeja la defensa sin problemas y ahora nace el contragolpe.

21' ¡UFFFFFFFFFFFFF! Calabria casi anota el primero, pero Buffon le dijo que no. Tiro de esquina.

⏱ 22'@davidecalabria2 forces a full-stretch save from Buffon, we get our first corner#MilanJuve 0-0 #SempreMilan#CoppaItalia