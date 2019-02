Emanuel Herrera: "Prefiero que me metan un puñete antes que me muerdan"

El encuentro que jugaron Sporting Cristal y Sport Huancayo se vio manchado por la polémica arbitral debido a la injusta expulsión de Emanuel Herrera por un altercado que tuvo con el defensor rival Luis Maldonado.

Precisamente, el jugador 'celeste', principal perjudicado, habló sobre lo ocurrido: "Siento mucha bronca por la injusticia que se hizo, incluso ni siquiera me doy cuenta que me echan. Yo solo me saco al jugador de encima y en ningún momento le hago nada. Cuando el referí saca la roja, me voy al área pensando que lo habían sacado al de Huancayo, sin embargo, luego me dicen que también me había sacado a mí.

Muy molesto agregó: "El árbitro me dice que lo agredí pero, ¿en qué momento? No puedo creer que me hayan mordido delante del juez y me echen a mí. Prefiero que me metan un puñete o un codazo antes de que me muerdan".

Asimismo, confesó que los jugadores de Sport Huancayo se disculparon por su compañero: "No conozco al jugador de Sport Huancayo ni tampoco se disculpó, pero sí lo hicieron sus compañeros porque no podían creer que me había mordido.

Finalmente, el argentino detalló que Maldonado ya mostraba una actitud agresiva desde el inicio del partido: Maldonado ya estaba alterado desde el inicio del partido. En un córner le metió un puñete a Merlo y después golpeó a un compañero en nuestra área. El tipo estaba malintencionado desde el principio".