Gonzalo Núñez afirmó que si Perú no le gana a Paraguay, no debería ir al Mundial - VIDEO

Pese a que Perú deberá hacer una primera parada en Montevideo para jugar contra los Celestes, el reconocido comentarista deportivo, Gonzalo Núñez , no tomó en cuenta ese compromiso e indicó que la Bicolor solo debe enfocarse en derrotar al combinado paraguayo en Lima. De lo contrario, no merece acudir a la Copa del Mundo.

"Si no le ganamos a Paraguay en Lima, no merecemos ir al Mundial (Qatar 2022)", mencionó el comentarista en el programa 'A Presión', donde también hay periodistas y ex futbolistas como Carlos Galván y Leao Butrón.