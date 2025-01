Beto Da Silva y otros jugadores que no rindieron en Alianza Lima

Alianza Lima tiene la billetera para contratar a jugadores con altas chances de rendir con la blanquiazul, sin embargo muchos de ellos no llegaron a cumplir las expectativas y se fueron por la puerta falsa del club sin dejar una huella importante en La Victoria. En las últimas horas se confirmó que Beto Da Silva no estará en el club y partirá a la César Vallejo, fueron 3 años en el equipo y cuando se esperaba que "este fuera su año" termina yéndose. ¿Qué otros jugadores llegaron y no rindieron con la blanquiazul?