Daniel Ahmed sorprendió a todos y se presentó en partido de Alianza Lima

Uno de los entrenadores con gran experiencia en el fútbol peruano es Daniel Ahmed. El DT argentino fue campeón con Sporting Cristal, pero con Alianza Lima no logró tener gratos recuerdos. Sin embargo, ahora volvió a Lurín y se hizo presente en las instalaciones del club 'victoriano'.

Dado la programación de la fecha 9 del Torneo Élite Federación Oro 2025, el técnico de 59 años asistió al encuentro entre Alianza Lima vs San Martín en el Complejo Deportivo Esther Grande de Bentín. Se afrontaron tres partidos de las categorías sub 15, sub 16 y sub 17, en el que se analizó el rendimiento del cuadro 'santo'.

Daniel Ahmed en el Complejo Deportivo EGB. Foto: 442 Perú.

Como se conoce, Daniel Ahmed tiene el cargo de Director de fútbol de la Universidad San Martín, el cual involucra un rol participativo en el primer equipo, así como en las divisiones menores. Dado su labor del día a día, se hizo presente en Lurín para observar el nivel de las jóvenes promesas del conjunto blanco.

El técnico argentino no solo tuvo charla con sus colaboradores, sino que se le vio muy involucrado en que el club de Santa Anita logre los tres puntos en alguna de las categorías del certamen. Sin embargo, Alianza Lima logró resultados positivos y ponen al elenco de Ahmed en el fondo de la tabla acumulada del Torneo Élite Federación.

Daniel Ahmed es actual director de fútbol del Club de la USMP.

Títulos de Daniel Ahmed en el fútbol peruano

Daniel Ahmed se consagración campeón nacional como DT de Sporting Cristal en la temporada 2014. Vale indicar que obtuvo títulos de certámenes cortos como el Clausura del año en mención y el Apertura del 2015. Luego de ello, no ha podido sumar más estrellas en su palmarés.

¿Qué equipos dirigió Daniel Ahmed?