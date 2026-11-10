Sport Huancayo quiere hacer historia: los resultados que necesita para ser campeón del Clausura

Tras una brillante campaña, Sport Huancayo está a un paso de obtener el Torneo Clausura, mismo que le permitiría no solamente conseguir su primer título profesional, sino que todavía lo mantendría en la lucha por ser campeón de la Liga 1 2026. Conoce los resultados que necesita el cuadro de la Inconstrastable para coronarse en el segundo certamen de la temporada.

Tras su último triunfo ante Cienciano en el Cusco, el 'Rojo matador' es el único equipo que depende de sí mismo; además, en sus últimos 10 partidos, ha conseguido nueve victorias y llega entonado para hacer historia con el respaldo de su fiel afición en el IPD de Huancayo.

En el duelo por fecha 17, Sport Huancayo solo debe vencer como local a Universitario para ser campeón del Torneo Clausura y no necesitará estar pendiente de algún otro resultado. Esta situación cambiaría en caso no consiga sumar de a tres en su estadio.

Sport-Huancayo apunta a ser campeón del Clausura 2026

Asimismo, un empate contra la 'U' aún le podría dar el título del Clausura al cuadro del centro del país, aunque también necesitaría que Sporting Cristal no le gane a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo, en duelo que se juega en simultáneo.

Eso sí, recordemos que para disputar los playoffs por el título nacional, Sport Huancayo tiene que quedar entre los ocho primeros del Acumulado y, si registra una igualdad en su último partido, también necesitará que Alianza Atlético no le gane a Melgar en Sullana.

Finalmente, si los dirigidos por Richard Pellejero pierden contra los 'cremas', quedarán sin chances de ser campeones del Clausura y el 'plato' quedaría en manos de Universitario o Sporting Cristal. Una derrota daría por finalizado el sueño de Sport Huancayo en esta Liga 1 2026.

¿Cuándo juega Sport Huancayo vs Universitario por el Torneo Clausura?