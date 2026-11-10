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Universitario tomó firme decisión con Matías Di Benedetto para partido ante Sport Huancayo: "Va a ir"
El defensor se perdió varios partidos por lesión y en Universitario definieron su situación para la última fecha del Torneo Clausura ante el 'Rojo Matador'
Universitario visitará a Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura 2026. Los cremas tendrán la chance de conquistar el segundo certamen del año con una victoria ante el ‘Rojo Matador’. En ese contexto, en las últimas horas salió a la luz mayor información sobre la situación de Matías Di Benedetto, quien estuvo ausente durante varias fechas por lesión. Al respecto, el club tomó una firme decisión con el defensa con miras al próximo encuentro.
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Universitario tomó firme decisión con Matías Di Benedetto para partido ante Sport Huancayo
Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, el argentino nacionalizado peruano se encuentra totalmente recuperado de su lesión desde la fecha pasada, pero el comando técnico optó por no considerarlo; no obstante, todo haría indicar que Fabián Bustos lo convocará para el último duelo del Torneo Clausura ante los dirigidos por Richard Pellejero.
"Di Benedetto ya está apto y lo dijo Bustos también en la última declaración después del partido con Moquegua. Pudo salir en lista pero decidió que no. Yo creo que va a ir a Huancayo de todas maneras, ahora sí va a ir a Huancayo", señaló en el programa 'Modo Fútbol'.
Asimismo, Peralta Coello explicó el motivo por el cual la recuperación de Di Benedetto tardó más de lo esperado: "Su desgarro había agarrado tendón, por eso la demora en la recuperación y después cuando se recrudece la lesión. Fue por un tema de tendón pero ya está listo".
Así, el regreso de Matías Di Benedetto podría convertirse en una de las principales novedades de Universitario para su visita a Huancayo. Sin embargo, todavía queda por conocer si Fabián Bustos apostará por el defensor argentino desde el arranque o lo mantendrá como una alternativa en el banco de suplentes para un compromiso determinante en las aspiraciones del cuadro crema.
¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo?
Recordemos que Universitario y Sport Huancayo se enfrentarán el domingo 22 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo, por la fecha 17 del Clausura.
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