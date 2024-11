Adriana Lucar sobre declaraciones de Doriva Bueno: "Está muy lejos de la verdad"

Adriana Lúcar y Myrian Tristán , jugadoras de Alianza Lima , dejaron la concentración previo al duelo con Ecuador en un amistoso que tiene pactado la selección peruana femenina para este sábado. Según su entrenador, Doriva Bueno , la razón serían los uniformes y la numeración en la cual las futbolista no estuvieron conformes.

Doriva Bueno dijo. "Ellas tienen preferencia en sus clubes en relación a números de camiseta, pero en la selección no importa con el número que vas a jugar. Importa sí el interés y compromiso de ellas con el escudo de la selección porque detrás de eso no es solo la persona, hay todo un país, una familia, los hinchas y público que realmente quieren desarrollar el fútbol femenino. Me da mucha pena de verdad", manifestó a DirecTV Sports.