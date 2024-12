Jair Céspedes pensó ser titular con Gareca, pero un futbolista lo ‘borró’ y revela cómo pasó

“Con la selección tengo una espinita clavada, porque me hubiese gustado jugar más o que el profesor (Gareca) me dé más oportunidades, porque supuestamente el profesor me convocó en el 2015 cuando él recién llega y yo era el suplente del ‘Loco’ Vargas. Vine con él parejo”, dijo el futbolista de Deportivo Municipal en un inicio.