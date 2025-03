Palacios elogió a este futbolista y señaló que sería la dupla ideal de Zambrano: "Juega muy bien"

Renzo Garcés fue titular en el partido Perú vs Bolivia por Eliminatorias 2026/Foto: AFP

"Si Christian Cueva estaría al 100%, todos lo quisiéramos. Lamentablemente no está en el nivel que lo conocemos. Está demás hablar de él porque no podría estar. Espero que se pueda trabajar con los chicos jóvenes que están saliendo en el fútbol peruano. El deporte es corto y si uno no saca provecho. Hay un chico Quevedo que la está rompiendo bien, en Melgar está Cabrera, hay que darle la oportunidad a estos jóvenes también porque sino ¿cuándo? a los 32 años, no seas malo", concluyó.