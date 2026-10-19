Sporting Cristal entre los 8 del Acumulado: qué le falta en el Clausura para jugar los playoffs

Sporting Cristal consiguió un triunfo clave en la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y se mantiene en la pelea por el título nacional. El equipo celeste derrotó 4-2 a Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo y ahora afronta la recta decisiva del campeonato con dos objetivos: mantenerse en los primeros puestos de la tabla acumulada y luchar por ganar el segundo certamen del año. ¿Qué partidos le faltan y qué necesita para llegar a los playoffs?

Sporting Cristal: los partidos que le faltan en el Clausura 2026

El calendario no será sencillo para el conjunto rimense. En las 5 jornadas restantes, Sporting Cristal tendrá compromisos exigentes, incluido un duelo ante Alianza Lima y una visita a Cusco FC, rival que puede complicarlo por la altura. Estos son los encuentros que le quedan al equipo celeste:

Fecha 13: Cusco FC vs. Sporting Cristal

Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Fecha 15: Sporting Cristal vs. FC Cajamarca

Fecha 16: ADT vs. Sporting Cristal

Fecha 17: Sporting Cristal vs. Cienciano

Sporting Cristal venció 4-2 a Comerciantes Unidos y sigue líder del Clausura.

El partido contra Alianza Lima aparece como uno de los más importantes del calendario, pues podría influir directamente en la lucha por el campeonato. Además, el encuentro en Cusco exigirá una preparación especial para afrontar las condiciones de jugar en altura. Por ello, sumar puntos fuera de casa será fundamental para que los dirigidos por Roberto Mosquera no pierdan terreno frente a sus principales competidores.

¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar a los playoffs de la Liga 1 2026?

La otra prioridad de Sporting Cristal es consolidar su posición en la tabla acumulada, clasificación que reúne los puntos obtenidos en el Apertura y el Clausura. Estar entre los ocho primeros representa una posición importante en la carrera por los objetivos de la temporada, pero no significa, por sí solo, tener asegurada la clasificación a los playoffs por el título nacional. El desenlace también depende de los campeones de los torneos cortos y de las condiciones establecidas en el reglamento de la Liga 1.

En ese escenario, ganar el Clausura sería el camino más directo para que Sporting Cristal mantenga vivas sus aspiraciones de disputar el título nacional. El equipo celeste deberá aprovechar sus partidos en casa y evitar tropiezos en las últimas jornadas, mientras sigue de cerca los resultados de Alianza Lima, Universitario y los demás aspirantes. Con 5 fechas por delante, cada punto puede marcar la diferencia entre cerrar la temporada en la pelea por el campeonato o quedarse sin opciones de alcanzar la instancia decisiva.