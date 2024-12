Robert Pattinson y su peculiar condición para convertirse en Batman

The Batman, película dirigida por Matt Reeves, se estrenará el próximo 2022 y será protagonizada por Robert Pattinson. Sin embargo, The Flash, de Andy Muschietti, se estrenará poco después y allí Ben Affleck y Michael Keaton serán quienes interpreten a Bruce Wayne, decisión que no caló en el recordado actor de Crepúsculo y por ello puso una condición para volver a ser el ‘Caballero oscuro’.

Pattinson quiere asegurarse y ser el único artista que encarne a Batman en el mundo cinematográfico, sin importarle si tiene que compartir pantalla con otros personajes de DC Comics, por lo que quiere imponerle a Warner Bros que Affleck y Keaton no vuelvan a ser Batman nunca más.

De momento, no se conoce si ha habido una respuesta oficial por parte de la cadena televisiva, aunque los fans no creen que esta ocurra debido a que el actor aún o ha sido calificado por el público, debido a que el metraje aún no se estrena, por lo que no conviene tomar una decisión apresurada.

Asimismo, durante el rodaje de la cinta cinematográfica, se filtró el rumor de una mala relación entre la estrella de la pantalla grande y el director Reeves. No obstante, la directiva de Warner Bros está encantada con la actuación de Robert Pattinson y es por ello que no se descrta que The Flash sea la última vez que Ben Affleck y Mihael Keaton hagan de Batman.