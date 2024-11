Transformers en Perú: termina grabación en Cusco y producción viaja a Tarapoto

Transformers 7: rise of the beasts , será la nueva entrega que traerá la saga con la que se seguirá expandiendo la historias de los Autobots y Decepticons. Es así que, para la nueva cinta dos lugares importantes de Perú fueron seleccionados para que se lleve a cabo el rodaje y se trata de Cusco y Tarapoto.

La cinta tiene previsto su estreno para el 24 de junio de 2022. Aún no se ha confirmado si Transformers: rise of the beasts se estrenará en Paramount Plus, el nuevo servicio de streaming.