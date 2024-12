Venom 2, la película de Sony y Marvel que hará explotar el Multiverso - Reseña

Asimismo, Venom 2: Carnage Liberado, es una película para estar atentos de principio hasta el final, puesto que, si observas bien te darás cuenta de un sin número de referencias que aparecerán en la cinta. Además, deberás descubrir en qué momento sale uno de los personajes más queridos del UCM, pero que ya no está en este mundo, ya que falleció hace algunos años.

finalmente, nos queda decirte que si eres un fanático de los cómics y del Universo Cinematográfico de Marvel, vayas al cine y disfrutes la producción, puesto que, tendrá muchas sorpresas. Y recuerda no salir del cine hasta que las letras más chiquitas deje de aparecer en la pantalla.

En los cines peruanos, ‘Venom: Let There Be Carnage’ aún llegará la siguiente a la cartelera peruana. Así, los fanáticos del antihéroe deberán aguardar hasta el jueves 7 de octubre para poder verlo en las salas de cine.