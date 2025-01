Kristen Stewart anuncia que se casará con su novia Dylan Meyer

Kristen Stewart le pidió matrimonio tras dos años de relación a la actriz y guionista, Dylan Meyer, así lo reveló la misma protagonista de ' Spencer ' en una entrevista a 'The Howard Stern Show'.

Muy emocionada Kristen, recordada por su papel de 'Bella Swan' en la saga de Crepúsculo, reveló la noticia a dicho medio: "Nos vamos a casar, lo haremos totalmente. Quería que me propusieran matrimonio, así que creo que definí claramente lo que quería y ella lo hizo. Nos vamos a casar, está sucediendo".

Pero la actriz ya había confesado hace un par de años que "no podía esperar" para proponerle matrimonio a Meyer: "Tengo un par de planes que son, como, las mejores cosas que hacer. Es bastante innegable (...) No hay nada como sentirse seguro de nada, porque no sabemos nada. Y eso es lo único que puedes sentir que sabes, saber si estás enamorado de alguien" .