Hoy no circula sabatino, 30 de octubre 2021 en CDMX y Edomex

Hoy no circula sabatino 2021 . Absolvernos la duda si la restricción vehicular continúa funcionado el sábado 30 de octubre en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios del Estado de México (Edomex). Entérate de todos los detalles líneas abajo.

De acuerdo con la programación, el Hoy no circula 2021 está vigente desde las 5.00 horas hasta las 22.00 horas del sábado. Los autos con hologramas doble, doble cero; así como los vehículos híbridos y eléctricos no forman parte de esta medida.

Este 30 de octubre de 2021 no pueden salir todos los vehículos de holograma 2 con engomado color rojo. Además, la iniciativa urbana también incluye a los coches foráneos. La multa por no respetar el Hoy no circula sabatino asciende a 2 mil 568 pesos.