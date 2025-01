BTS y ColdPlay con My Universe: Así fue la presentación estelar en los AMAs 2021 - VIDEO

El grupo K-pop y la ColdPlay se unieron por primera vez para interpretar ' My universe', dando así una presentación inolvidable para los American Music Awards 2021 para hoy, domingo 21 de noviembre.

Como se sabe, el septeto de Corea del Sur mantiene una cita para las tres categorías principales de la premiación en los AMAs 2021, compitiendo en su paso con internacionales como The Weeknd y Olivia Rodrigo.

Los artistas Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook habrían colaborado junto con Coldplay para hacer posible su tema 'My Universe', el cual forma parte del álbum 'Music Of The Spheres', mismo que recibió más de 113 millones de views en YouTube.