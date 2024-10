Spider Man No Way Home: Daredevil aparecería en la película según nueva filtración

Spider Man No Way Home es, sin duda alguna, una de las películas más esperadas del año por todos los fanáticos de los comics y, en especial, del héroe arácnido. La cinta de Sony Pictures que expande aún más el universo de Marvel tiene a todos ansiosos por las miles noticias que salen al respecto.

Una de esas tantas filtraciones, es la que acaba de hacer el conocido Daniel RPK en su cuenta de Twitter. En ella público un video en el que menciona que Charlie Cox aparecería en la esperada cinta de Spider Man 3.Sin embargo, el conocido actor no saldría como Daredevil, sino como el personaje de Matt Murdock .

A través de su cuenta oficial de Twitter, Sony Pictures reveló la fecha oficial del estreno de Spider Man No Way Home en México y Perú . Este se dará el día 16 de diciembre del 2021 . Aunque, en un principio se pensó que sería el 17 del mismo mes.

Daredevil / Imagen: Netflix

Por ahora, Spider Man No Way Home sigue manteniendo todo en reserva. Una de las tantas interrogantes sigue siendo si aparecerá Tobey Maguirre, quién da vida al héroe arácnido de otro universo, en la cinta. No hay nada confirmado; sin embargo, algunas filtraciones dan a entender que sí estará.