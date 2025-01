Tom Holland revela como van las negociaciones para Spider Man 4

Spider-Man: 'No Way Home' no sería la última película de Tom Holland como el famoso superhéroe. El mismo actor reveló en una reciente entrevista que ha iniciado conversaciones para una posible cuarta entrega del hombre araña con él como protagonista.

La entrevista fue en principio para tratar sobre su nueva cinta Uncharted, pero eso cambió ante las especulaciones de una nueva saga del hombre araña. Spider-Man: No Way Home es el éxito más grande de Marvel en el último año, pero aún siguen analizando si contarán con Tom Holland para el papel.

Tom Holland debutó como el hombre araña en Capitán América: Civil War del año 2016. Luego vino la trilogía de películas Spiderman Homecoming (2017), Spiderman Far From Home (2019) y la reciente Spiderman No Way Home (2021).