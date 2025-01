Belinda y Nodal: afirman que pareja terminó por "préstamo de dinero"

La relación entre Belinda y Christian Nodal llegó a su fin, sorprendiendo a los fans de la pareja. No se sabía que causó la separación de ambos artistas, pero dos periodistas mexicanos aseguran haber descubierto la razón: el dinero. Los periodistas Javier Cerniani y Elisa Beristain de 'Chisme No Like' señalaron que los famosos terminaron su relación porque Belinda le pidió un préstamo de 4 millones de dólares a su novio para saldar la deuda que tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no ir a la cárcel.