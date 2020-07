Tilsa Lozano le manda fuerte indirecta a Magaly Medina [FOTO]

Tras los comentarios lanzados por Magaly Medina en su último programa, las críticas sobre Tilsa Lozano y su pasada relación con Juan Manuel Vargas comenzaron a lloverle a la modelo. Por tal razón, decidió manifestarse a través de una historia en Instagram.

Cansada de los cientos de comentarios sobre su persona, Tilsa tomó acción y a través de sus redes sociales colgó una indirecta para la ‘Urraca’ y todos aquellos que quieran meterse en su vida personal, lo que causó revuelo entre sus seguidores.

La modelo compartió una frase sumamente reflexiva, la cual hace referencia a la superación personal y deja en claro que es una indirecta bien directa para la conductora de Magaly TV La Firme.

“Repetir a diario: me mantendré enfocada en mis metas. Aún si tengo algún momento de dificultad, no me daré por vencida. Entiendo que el éxito va de la mano de la consistencia. Sé que lo lograré. Todo mejorará, ningún obstáculo o problema me detendrá. Todo lo que merezco viene en camino”, se lee en la publicación.

Recordemos que la polémica se inició porque la comunicadora comenzó a referirse al romance que tuvieron el exfutbolista de la Fiorentina y la exconejita. Magaly Medina señaló que por culpa de otros jugadores de la selección peruana ellos nunca consolidaron su relación.