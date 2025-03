Melissa Klug asegura que Pamela López quería imitarla: "Era mi fanática"

"Él (Christian) me contaba que su mujer, en ese entonces, era una fan mía que me seguía en redes sociales y que cuando se tomaban fotos, muchos le decían 'te pareces a Melissa' y ella decía 'Sí, ya me lo han dicho'. Como que decía 'me gusta el bolso, el vestido, el maquillaje que tiene ella", expresó Melissa.