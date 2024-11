Tiktoker ayuda a hombre en situación de calle y este le agradece con insólita sorpresa

En las imágenes , se observa que el joven se acerca al señor sin hogar para preguntarle cuáles eran sus planes para Navidad. Como respuesta, el hombre le comentó que continuará en la búsqueda de dinero para que complete y compre algo que necesitaba. Acto seguido, el influencer le entrega una cantidad de efectivo no especificado.

¡Eso no acabó ahí! El gesto que más sorprendió fue cuando el señor, a pesar de tener bajos recursos económicos, decidió agradecerle con un aguinaldo al tiktoker @FerCarnal y lo llevó hacia donde estaba su mochila y sacó unas bolsas de regalo: "Toma, elije cuál quieres".

Ante ello, el tiktoker quedó gratamente sorprendido y solo atino a agradecer el noble gesto: "No, no mames Wey, me vas a hacer llorar".