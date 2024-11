BZRP de Residente hace quitarse la sudadera de J Balvin a fan: "Me siento un pendejo"

El conflicto entre Residente vs. J Balvin llegó a miles de fans del género urbano, no obstante, un fan acérrimo del colombiano decidió quitarse la sudadera del 'hot dog' al grabar una reacción para TikTok . El gesto refirió al aprecio y razón al Boricua .

"Yo me siento un pendejo (....) no me vuelvo a poner esa vaina. Después de esa chingada que le dieron a Balvin, no me vuelvo a poner eso", describió el conocedor del género de la calle en la red social.